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İstifa ettikten 1 gün sonra iş arkadaşını kaçırıp soydu, sözleri 'pes' dedirtti!

13.06.2024 16:59
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Samsun'da akıllara durgunluk veren bir adam kaçırma olayı yaşandı. İsa Aydın (43), istifa ettikten 1 gün sonra iş arkadaşı Bekir T.'yi (37) kaçırdı. Aydın, darp ettiği Bekir T.'ye zorla 49 bin 500 liralık telefon siparişi verdirip, hesabına da 58 bin 700 lira aktardı. Aydın daha sonra kendi otomobiliyle Bekir T.'yi evine bıraktı. Şikayet sonrası tutuklanan Aydın'ın, kendisini görüntüleyen gazetecilere söyledikleri ise şaşkına çevirdi. İşte ilginç olayın detayları...

İstifa ettikten 1 gün sonra iş arkadaşını kaçırıp soydu, sözleri 'pes' dedirtti!

İlkadım ilçesinde iddiaya göre, İsa Aydın, 1 Haziran'da çalıştığı ilaç dağıtım şirketindeki işinden istifa etti. Aydın, 1 gün sonra saat 07.00 sıralarında birlikte çalıştığı Bekir T.'yi işe gittiği sırada B.O.'nun (29) sahibi olduğu taksiye bindirip, darbetti. Bekir T.'yi 19 Mayıs ilçesine götüren Aydın, burada internet üzerinden kendine zorla 49 bin 500 liralık telefon sipariş ettirdi. Daha sonra Aydın, Bekir T.'nin banka kartından kendi banka hesabına parça parça 58 bin 700 lira aktarıp, kendi otomobiliyle Bekir T.'yi evine bıraktı.

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EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Bekir T.'nin ihbarıyla çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, taksici B.O. ile bu sırada yanlarındaki O.A.'yı (34), 7 Haziran’da gözaltına aldı. B.O., emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, O.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsa Aydın ise dün emniyete gidip, polis teslim oldu.

'KAFAMI EĞECEK BİR ŞEY YAPMADIM'

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Aydın, adliyeden çıkarılıp, cezaevine gönderilmek için araca bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kafamı eğecek bir şey yapmadım" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Samsun adam kaçırma
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