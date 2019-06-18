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İstifası istenen Hong Kong lideri halktan yeniden özür diledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi lideri Carrie Lam, suçluların Çin’e iadesine ilişkin tartışmalı yasanın toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere yol açtığını belirterek halktan tekrar özür diledi.Hong Kong’da suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasının ardından istifası istenen özel yönetim bölgesi lideri Carrie Lam, bugün basın toplantısı düzenledi.

İstifası istenen Hong Kong lideri halktan yeniden özür diledi

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi lideri Carrie Lam, suçluların Çin’e iadesine ilişkin tartışmalı yasanın toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere yol açtığını belirterek halktan tekrar özür diledi.
Hong Kong’da suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasının ardından istifası istenen özel yönetim bölgesi lideri Carrie Lam, bugün basın toplantısı düzenledi. Protestocuların istifa taleplerine rağmen görev süresini tamamlayacağını söyleyen Lam, "Bu olaylar, toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere neden oldu. Şahsen sorumluluğun çoğunu üstlenmem gerekiyor. Bunun için Hong Kong’un tüm halkından en içten şekilde özür diliyorum” dedi. “İnsanları birleştirmek için daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım” ifadelerini kullanan Lam, Hong Kong halkının desteğini sağlamak için daha çok çalışacağına söz verdi.
Hong Kong’da yasa tasarısına karşı Pazar günü düzenlenen kitlesel gösterilere, protesto organizatörlerine göre 2 milyon kişi katılmıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam, Pazar günü düzenlenen protestolar sırasında bir açıklama yayımlamış ve halktan özür dilemişti.

İstifası istenen Hong Kong lideri halktan yeniden özür diledi

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