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İstiklal Caddesi bombacısı terörist Albashır Marmara Cezaevi'ne götürüldü

18.11.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevine götürüldü.

İstiklal Caddesi bombacısı terörist Albashır Marmara Cezaevi'ne götürüldü

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır’la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ALBASHIR’IN İFADESİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRDÜ

Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın ifadesi ise saat 11.30’da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır’ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.

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TERÖRİST ALBASHIR İLE 17 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA TALEBİ

Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmakö, “kasten öldürmeö, “kasten öldürmeye yardımö, “kasten öldürmeye teşebbüsö suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek.

ALBASHIR TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ALBASHIR MARMARA CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan aralarında terörist Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Marmara Cezaevine götürüldü. Tutuklular hastaneden çıkarıldığı sırada orada bulunan bir vatandaş "Allah cezanızı versin. Masum insanlardan ne istediniz ?" diyerek tepki gösterdi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi terörist

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