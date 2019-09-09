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İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar'ın annesi Aynur Yaşar konuştu. Yaşar, "Hem ölen çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah o aileye yardım etsin." dedi. Yaşar, 'Oğlum pişmandı, beni gördü balkondan atlayacaktı' diye konuştu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül Cumartesi gecesi, Halit Ayar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar'ın annesi Aynur Yaşar açıklamalarda bulundu.

'BENİ GÖRDÜ BALKONDAN ATLAYACAKTI'

Emra Yaşarın annesi Aynur Yaşar, "İki üç gündür mahvolduk. Hem ölen çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah o aileye yardım etsin. Sabırlar versin. Tabii ki, üzülüyoruz. Oğlum Pazartesi cezaevine teslim olacaktı. Gece eve geldi ama benim haberim yoktu. Üzerinde kan lekesi görmedim. Bugün televizyonda gördüm, görüntüler etrafında dönüyordu, kendinde değildi. Arkadaşları kandırdılar, bir şey içirdiler" dedi. Yaşar, "O çocuğun ailesine de Allah sabırlar versin. Gece çıkmadı evden, sabah kalktığında rengi sapsarıydı. 'Ne oldu' diye sordum 'gideceğim diye üzülüyorum' dedi. Bana söylemedi. Polisler geldi ama çocuk burada değildi. Yakınlarda kardeşi oturuyor onun evine gitti. Sonra ben de yanına gittim. Ne olduğunu sordum 'Anne ben de bilmiyorum, ne oldu. Pişmandı, beni gördü balkondan atlayacaktı" diye konuştu.

Aynur Yaşar, "Baktım balkondan atlayacaktı, ben tuttum. Biz polis geldiği gün öğrendik. Önce 'Volkan' dediler diğer oğlum zannettim. Sonra Emra olduğunu söylediler. Cinayet olduğunu önce söylemediler. Yaralı olduğunu söylediler. Erhan var Yedikule'de o kandırdı o, oğlumu" şeklinde konuştu. (DHA)


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yerim dramınızı katil işte oğlun
lânet olsun çocuk itü kazanmış o ölen gence nasıl yetistigini biliyormusunuz okulu bitirdi insanlara faydalı olacaktı kendini bilmez kişilerinin kurbanı oldu çocuklarınıza eğitim vereceksiniz kiminle gezdigine bakacaksınız boş yere ağlama sen kendi oğluna ağlıyorsun çok cok yazik
anacım azıcık ilgi gösterip kötü yollara sokmayasaydın evladını 2 gençte hayatın tadını çıkarıyor olsaydı keşke ah anam ah :(
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