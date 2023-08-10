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İstiklal Caddesi'nde dolar dağıttıkları görüntüler gündem olmuştu! Villada yetişkin videoları çekip... Operasyon düzenlendi: 13 gözaltı

10.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekenlere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Villada yaşayan şüphelilerin çektikleri görüntüler sayesinde yüksek gelir elde ettiği belirtildi. Şahısların, kiraladıkları villayı dekore edip yetişkin içerikler üretilen bir platforma videolar çektikleri öğrenildi. Adreste yapılan aramalarda maskeler, kıyafetler ve üzerinde geçersiz ibaresi olan dolarlar ele geçirildi.

İstiklal Caddesi'nde dolar dağıttıkları görüntüler gündem olmuştu! Villada yetişkin videoları çekip... Operasyon düzenlendi: 13 gözaltı

İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp o anları sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi.

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VİLLADA YETİŞKİNLERE YÖNELİK SOSYAL MEDYA PLATFORMUNA VİDEOLAR ÇEKİYORLARMIŞ

Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.

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13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

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