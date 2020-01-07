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  4. İstiklal Caddesi'nde korkunç olay! Taksiye ok gibi saplandı

İstiklal Caddesi'nde korkunç olay! Taksiye ok gibi saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı. Şans eseri yolcu koltuğunda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Arslantürk'ün kullandığı taksinin camına, Balo Sokak üzerinden İstiklal Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada bir apartmandan kopan beton parçalardan biri ok gibi saplandı. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan sürücü otomobilini park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler parçanın koptuğu binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takside müşteri bulunmadığı sırada yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

"BÜYÜK BİR SES GELDİ"

Binadan kopan parçanın ok gibi cama saplandığını belirten İsa Arslantürk," Duraktan çıktım, yolcumu almak için adrese gidiyordum. Bir anda ses geldi. Sonra baktım, sağ tarafımda ön camda bir cisim var. Ok gibi saplandı adeta. Allahtan müşterim yoktu. Tek tesellim bu. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Sokak üzerinde bulunan binadan kopan parçaların kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışmalarının ardından sokağın trafiğe açılacağı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksi İstiklal Caddesi beton

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