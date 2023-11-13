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İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının failinin serbest bırakıldığı iddiasına yalanlama geldi

13.11.2023 15:55 | Son Güncelleme:
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Bugün İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında yeni bir gelişme yaşanırken saldırının faili Ahlam Albashir'in de tahliye edildiği iddiası ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından söz konusu iddia yalanlandı.

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının failinin serbest bırakıldığı iddiasına yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir'in tahliye edildiği iddiasının yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, "13 Kasım 2022'de Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hali devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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(AA)

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İstiklal Caddesi terör saldırısı
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