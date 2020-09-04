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İstiklal Caddesi’nde genç mühendisi öldüren zanlılara müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül’de genç mühendis Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül’de İstiklal Caddesi’nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül’de genç mühendis Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül’de İstiklal Caddesi’nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 47,6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emra Yaşar ile Erhan Kurdal hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile hayatını kaybeden genç mühendisin annesi ile babası da katıldı.
Duruşmada söz verilen maktul Halit Ayar’ın annesi ve babası şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

“Keşke o gün ben ölseydim”
Son savunması sorulan sanıklardan Emra Yaşar ise olay günü kimseden para istemediğini ve bir şey talep etmediğini söyleyerek, “Ben sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Ben çok pişmanım keşke o gün ben ölseydim” dedi.

“Allah ailesine sabır versin”
Bir diğer sanık Erhan Kurdal ise savunmasında “Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.
Verdiği aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

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