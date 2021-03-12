İstiklal Marşı ile ilgili mesajlar! Atatürk'lü resimli İstiklal Marşı mesajları ve sözleri

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. M. Akif Ersoy

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy

Mehmet Akif Ersoy tarafından Türk milletine armağan edilen İstiklal Marşı'nın 100. yılı sosyal medyada çeşitli mesajlar ile paylaşılıyor. Milli Mücadele yıllarında askeri ve halkı yüreklendirmek için yazılan İstiklal Marşı Türk milleti için büyük bir önem taşıyor. İşte, resimli İstiklal Marşı mesajları ve sözleri!

Her miIIetin bir miIIi marşı var fakat bizimkisi ayrı.

Marşın okunurken vatanın her bir ucunda bin meşaIe yanmakta, iIahı avucunda.

AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy

Türk miIIeti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı’nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet ÖzeI

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

Akif’in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. Peyami Safa

Mehmet Akif Ersoy, yürekIeri çeIikIeştiren İstikIaI Marşı’nı yazmak suretiyIe, İstikIaI Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanIardan biri oImuştur.

O şiir bir daha yazıImaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günIeri yaşamak Iazım. O şiir artık benim değiIdir. O, miIIetin maIıdır. Benim miIIete karşı en kıymetIi hediyem budur. AIIah bir daha bu miIIete bir İstikIâI Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy