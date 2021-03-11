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İstiklal Marşı'nı kim neden yazdı? Neden yazıldı?

11.03.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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İstiklal Marşı'nı kim neden yazdı? Neden yazıldı?

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşı’nın 100. Yılı çeşitli etkinler ile kutlanacak. İstiklal Marşı, savaş döneminde askerleri yüreklendirmek amacı ile 1921 yılında yazılmıştır. İşte, İstiklal Marşı’nın kabulü ve yazılma nedeni…

Milli Mücadele yıllarında Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında kabul edilmiştir. Bu yıl, İstiklal Marşı’nın kabulü “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak kutlanacak. İstiklal Marşı aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığını temsil ediyor. İşte, İstiklal Marşı’nın yazılmasının nedeni!

İSTİKLAL MARŞI NEDEN YAZILMIŞTIR?

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminde askeri yüreklendirmek ve milli birliği temsil etmek amacı ile Maarif Vekaleti tarafından güfte yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada yer alan 724 şiir arasından İstiklal Marşı seçilmiştir. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın amacı orduya ve halka destek olmaktır. Zeki Üngör tarafından ilk iki kıtası bestelenen İstiklal Marşı, günümüzde tüm Milli törenlerde hep birlikte seslendirilmektedir.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLMİŞTİR?

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Ersoy'un şiiri ilk olarak TBMM'DE Hamdullah Suphi Bey tarafından okunmuştur. Şiirin okunması ile milletvekilleri büyük bir heyacana kapıldı ve diğer şiirlerin okunmasına gerek görülmedi. Bazı mebuslar bu duruma itiraz etse de, Mehmet Akif'in şiiri coşku ve alkışlarla kabul edildi.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mehmet Akif’in baba adı Fatih anne adı ise Emine Cemile’dir. Babası kendisine Rağıf ismini vermiş olsa da, Ersoy’a yakın çevresi tarafından Akif denilmekte idi. Mehmet Akif Ersoy’un aynı zamanda Nuriye isminde bir de kız kardeşi vardı.

Mehmet Akif Ersoy 4 yaşındayken Fatih’teki Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde okul hayatına başladı. İki yıl sonra Fatih İbtidaisi’ne geçti ve aynı yıl babasından Arapça öğrenmeye başladı.

Mehmet Akif’in babası yazları Emin Paşa’nın çocuklarına ders veriyordu. Bu sayede Emin Paşa’nın çocukları ile arkadaş oldu. Ersoy 1882 yılında ilköğretimini tamamladı ve Fatih Merkez Rüştiyesi’ne başladı. Aynı dönemde Fatih Camii’nde verilen İran Edebiyatı derslerine de katıldı.

Lise eğitimine Mülkiye’nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek bölümüne geçti. Ancak, babasının vefatı ve evlerinin yanması nedeni ile okul hayatı yarım kaldı. Ersoy daha sonra sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi’ne geçti. Ersoy’un şiire olan ilgisi ise bu dönemde başladı.


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