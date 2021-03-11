İstiklal Marşı'nı kim neden yazdı? Neden yazıldı?

Milli Mücadele yıllarında Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında kabul edilmiştir. Bu yıl, İstiklal Marşı’nın kabulü “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak kutlanacak. İstiklal Marşı aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığını temsil ediyor. İşte, İstiklal Marşı’nın yazılmasının nedeni!

İSTİKLAL MARŞI NEDEN YAZILMIŞTIR?

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminde askeri yüreklendirmek ve milli birliği temsil etmek amacı ile Maarif Vekaleti tarafından güfte yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada yer alan 724 şiir arasından İstiklal Marşı seçilmiştir. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın amacı orduya ve halka destek olmaktır. Zeki Üngör tarafından ilk iki kıtası bestelenen İstiklal Marşı, günümüzde tüm Milli törenlerde hep birlikte seslendirilmektedir.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLMİŞTİR?

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Ersoy'un şiiri ilk olarak TBMM'DE Hamdullah Suphi Bey tarafından okunmuştur. Şiirin okunması ile milletvekilleri büyük bir heyacana kapıldı ve diğer şiirlerin okunmasına gerek görülmedi. Bazı mebuslar bu duruma itiraz etse de, Mehmet Akif'in şiiri coşku ve alkışlarla kabul edildi.