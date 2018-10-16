İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

Tezmaksan Makina, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Kapasitematik Yazılımı ile CNC tezgahına (makineye) İstiklal Marşı okuttu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre MAKTEK Fuarı'nda sergilenen SW modelinin parça işleme sırasında çıkardığı sesler notaya döküldü.

Farklı devirlerde çıkan bu sesler Kapasitematik Yazılımı ile İstiklal Marşı’nın notalarına çevrilerek CNC tezgahına yüklendi. Böylece SW modeli parça işleme esnasında İstiklal Marşı’nın ezgisini ortaya çıkardı.

