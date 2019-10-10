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"İstiklal Yolu"nda yaşananları duvara resmediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hayata geçirilen "Kurtuluş Yolu Projesi" kapsamında 20 öğrenci, kentteki 100 metrelik istinat duvarına, Milli Mücadele döneminde İstiklal Yolu'nda yaşananları yansıtıyor

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, "Kurtuluş Yolu Projesi" kapsamında, Milli Mücadele sürecinde İstiklal Yolu'nda yaşananları duvara resmediyor.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 20 öğrenci, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan yaklaşık 100 metrelik istinat duvarına, İstiklal Yolu’nda yaşananları yansıtıyor.

Fakültenin Resim Bölümü Başkanı Doç. Serkan İlden, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Yolu'nun uzun bir güzergah olduğunu belirterek, "İnebolu'dan başlayıp Kastamonu, Çankırı ve Ankara Polatlı güzergahından Dumlupınar ve Sakarya'ya kadar savaş mühimmatı taşınan bir yol." dedi.

İstanbul'dan kaçırılıp geçirilen mühimmatların, İnebolulu kayıkçılar tarafından alınarak karaya çıkarıldığını dile getiren İlden, "Ardından da kağnılarla Küre Dağları üzerinden Kastamonu'ya, buradan Çankırı ve Ankara'ya giden hattın üzerinden taşınmasını betimledik. Burada tarihimizde önemli olan figürler işin içine girdi. Öncelikle İnebolu'nun kahraman kayıkçıları, ardından Kastamonu'da Şehit Şerife annemiz, daha sonra Çankırı'da olan olaylar anlatılıyor." diye konuştu.

Yaşananları insanlara hatırlatmak istediklerini vurgulayan İlden, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde yaklaşık 30 bin öğrencimiz var. Bunların birçoğu dışarıdan geldi. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki hikayesini hiçbiri bilmiyor. Maalesef şehirde de halkımızdan çok az kişi İstiklal Yolu'nu biliyor ya da bu kadar detaylarıyla bilmiyor. Bunları görsel olarak sunmaya çabaladık. Hem şehirdeki vatandaşlarımız hem de üniversitemizdeki öğrencilerimiz bu çalışmalarla tarihi öğrenecek."

Öğrencilerden Seyit Dursun da projede gönüllü yer aldıklarını, Anadolu insanının kurtuluş mücadelesi sırasında yaptığı fedakarlıkları bu duvarda ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Yolu KASTAMONU öğrenciler

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