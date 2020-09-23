İstikşafi görüşme ne demek? İstikşafi ne demek? İstikfaşi ne anlama geliyor? İşte istikşafi kelimesinin anlamı

Diplomatik bir terim olarak kullanılan istikşafi görüşme tanımı Doğu Akdeniz gerginliğinde bir kez daha kendini gösterdi. Ankara ve Atina’dan peşi sıra yapılan açıklamalarla istikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakın oldukları belirtildi. Diplomatik alanda yapılan açıklamaların sonrasında istikşafi kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. Peki istikşafi nedir, ne anlama gelir? İşte istikşafi sözcüğünün anlamı...

İSTİKŞAFİ NEDİR?

İstikşafi kelimesinin anlamının araştırılmasından sonra gözler TDK’ya çevrildi. TDK’ya göre istikşafi sözcüğü Arapça’daki ‘keşf’ kökünden türetilmiştir. Arapça’dan Türkçe'ye giren istikşafi kelimesi keşif anlamında kullanılır. İstikşafi sözcüğü keşif ve tahkik etmeye çalışma, soruşturma, etraf ve çevresini açığa çıkarma anlamlarını da taşır.

İSTİKFAŞİ GÖRÜŞME NE DEMEK?

Diplomatik bir anlam ifade eden istikfaşi görüşmeler keşif ve tanıma amaçlı görüşme manasını taşıyor. Aynı zamanda istikfaşi görüşme ‘ön görüşme’ anlamında da kullanılıyor.

