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İstikşafi görüşme nedir? İşte anlamı

11.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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İstikşafi görüşme nedir? İşte anlamı

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan istikşafi görüşmeleri Arapça keşf sözlüğünden türemiş bir terimdir. TDK’ye göre keşfi, tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma gibi anlamlarına gelen istikşafi görüşmeleri, tanıma amaçlı yapılan görüşmelere denir.

Ege’deki yürütülen politikalarla başlayan iki ülke arasındaki krizin ardından Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerinin yapılacağı açıklanmıştı. İlk olarak 12 Mart 2020’de Ankara’da başlayan istikşafi görüşmeleri, günümüzde de yeniden gündeme geldi

İSTİKŞAFİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER NE DEMEK?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERİ

Edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da bir araya gelecek. 25 Ocak 2021’de düzenlenen görüşmelerin bir önceki turu İstanbul'da düzenlenmişti.

Daha evvel istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlandı.

Yunanistan ile Türkiye bu görüşmelerle, Akdeniz ve Ege’de karşı karşıya kalınan problemlerin çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak için görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başladı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında sürdürülen görüşmeler, 2016'ya kadar devam etmişti. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumundan dolayı görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti

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