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İstila kasım ayında bile bitmedi! Tedirgin etmekle kalmayan denizanaları esnafı da vurdu: 'Önceki yıllarda bu kadar yoğun değildi'

15.11.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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Yaz bitti ama tedirginlik devam ediyor! Turistlerin gözde adreslerinden İzmir'in Foça ilçesinde mavi renkli irili ufaklı deniz anaları kasımda bile istilayı sürdürdü. Turizm sektörünü olumsuz etkileyen durumun geçtiğimiz yıllarda bu denli yoğun görülmemesi şaşırttı.

İstila kasım ayında bile bitmedi! Tedirgin etmekle kalmayan denizanaları esnafı da vurdu: 'Önceki yıllarda bu kadar yoğun değildi'

Foça deniz anası istilasından kurtulamadı. Yaz sezonunu turistler için de esnaf için de çekilmez hale getiren, tedirginlik de yaratan koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu deniz anaları Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde görülmeye devam ediyor.

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"HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ KADAR ARTTI"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, "Denizanaları da doğanın bir parçası. Onlar da içinde bulunduğumuz dünya içerisinde var olan canlılar. Fakat bugüne kadar popülasyonda hiç görmediğimiz kadar artış görüyoruz. Özellikle Foça'da şehir merkez dediğimiz küçük deniz bölümünde balıkçı teknelerinin olduğu yerde ciddi bir popülasyon artışı görüyoruz. Her ne kadar denizanaları orada gözükse de tabii sanki Foça'daki koylarda, tatil köylerinde de varmış imajı çıkıyor. Oysa koylarda ve adalarda pek bunu görmüyoruz. Fakat ne olursa olsun, denizanalarının çok fazla olması sebebiyle iç ve dış pazardaki turist hem kendi hem çocuklarının ciltlerine dokunduğu zaman bir kaşıntı ve alerjiye neden olabileceği gerekçesiyle korku duyuyor. Bu durum maalesef iç pazar satışlarımızı düşürüyor. Bizim buradaki en büyük talebimiz bu konuyla ilgili makamların veya ilgili kişilerin bu soruna çözüm bulmaları. Bu yoğunluğun önümüzdeki sene de yaşanması fevkalade kötü sonuçlar doğurabilir. Bu aynı zamanda turizme de balta vuruyor" dedi.

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'KAZANCIMIZI ETKİLEDİ'

Foça'da gezi tekneleri işletmeciliği yapan Murat Oğuztaş, "Ağustos ayında başlayan denizanası popülasyonun neden olduğunu bilmiyoruz ama turizm açısından izim sezon içerisindeki kazancımızı olumsuz etkiledi. Çok fazla iptaller geldi. Önümüzdeki senelerde olmamasını temenni ediyoruz. Geçen senelerde de oluyordu ama bir hafta, bilemediniz 10 gün sürüyordu. Bitiyordu, gidiyorlardı ama bu sene ağustos ayından beri hala daha devam eden bir denizanası popülasyonu var" diye konuştu.

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‘ÖNCEKİ YILLARDA DA GÖRÜLÜYORDU AMA BU KADAR YOĞUN DEĞİLDİ’

Foça'da otel işletmeciliği yapan Salih Çamkıran ise "Denizanaları 10 Ağustos'ta başladı. 10 Ağustos'tan sonra bütün Foça tamamen denizanasıyla kaplandı. Denize girenlerin tümünün üzerinde benekler yapmaya başladı, yakmaya başladı. Biz de o kişilere amonyak yetiştirmek zorunda kaldık. Bütün herkes ekonomik olarak yaz sezonunu beklerken, denizanası popülasyonundaki artış nedeniyle birçoğu mağdur oldu. Önceki yıllarda da görülüyordu ama bu kadar yoğun değildi. Zaten bu sene deniz sıcaklığı yaklaşık 30 dereceydi. 10 Ağustos'ta başlayıp Kasım'ın 15'inde halen yüzlerce denizanasının olması çok ilginç. Normalde fazla 15 gün sürerdi. Teknelerle balık avlamaya gidenler, eli boş dönüyor" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Foça denizanası
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