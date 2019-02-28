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İstinaf mahkemesi kararı bozdu, eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası arttırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün (40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür'e (41) verilen 9 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince bozuldu.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün (40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür'e (41) verilen 9 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, olayın 'silahla tehdit' suçunu değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek Sezai Özgür'ü 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ereğli ilçesinde, 18 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda bir fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür'ün otomobilinin altına çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Özgür'ün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Özgür ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce panikle kaçarak polise haber verdi. Bomba düzeneği, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Yakalanan Sezai Özgür ise tutuklandı. EMNİYET RAPOR HAZIRLADI İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu. YEREL MAHKEMEDE İFADE VERMİŞTİ Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıkan Sezai Özgür ifadesinde, "Doğrudur ben koydum, koymadım demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim" dedi. Yeliz Özgür ise eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU Mahkeme heyeti 8 Haziran 2018'deki karar duruşmasında, Sezai Özgür'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verirken 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu sürede eşinden boşanan Yeliz Özgür'ün avukatı, sanığın müvekkiline karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirerek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Geçen pazartesi günü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu Sezai Özgür, Zonguldak'tan video konferans sitemiyle katıldı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada Sezai Özgür, "Ben öldürme kastı ile hareket etmedim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Sezai Özgür'ün 'silahla tehdit' suçunu değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Sezai Özgür, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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