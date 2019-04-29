İstinaf'tan eski futbolcu Karan'a hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden eski milli futbolcu Ümit Karan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, hakkında bir önceki celse zorla getirme kararı çıkarılan Ümit Karan ile avukatı katıldı. Duruşmada, mağdur İ.A'nın avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan Ümit Karan, Makedonya'da bir futbol takımı çalıştırdığını belirterek, aylık gelirinin 2 bin avro olduğunu söyledi.

Karan savunmasında, önceki ifadelerinin doğru olduğunu öne sürerek, "Olayın üzerinden çok zaman geçti. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir." dedi.

Mağdur İ.A'nın avukatı Işıl Gülümser de müvekkilinin olaydan hemen sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu anlatarak, "Anlattıkları da kamera kayıtlarına birebir uygundur. Müvekkilim bir çalışan olarak güleryüzlü davranmış, işverenin sarkıntılık mahiyetindeki eylemini savuşturmaya çalışmış ve kısmen başarılı olmuştur. Olaydan sonra ciddi olarak psikolojik rahatsızlık geçirmiş, tedavi görmüştür." diye konuştu.