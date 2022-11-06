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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

06.11.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 8 Kasım, Salı günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Stratejik Ortağımız İsveç’le ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi. (İHA)

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