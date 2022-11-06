İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 8 Kasım, Salı günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Stratejik Ortağımız İsveç’le ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi. (İHA)





