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İsveç'te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2020 21:08 | Son Güncelleme

İsveç’te aşırı sağcı grubun Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı.

İsveç'te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı

İsveç’te dün öğleden sonra Malmö kentinin merkezi sayılan Stortorget’te bir araya gelen aşırı sağcılar Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan’a destek gösterisi düzenlemek istedi. Irkçı grubun gösteriler sırasında Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü.

Müslümanlar, yapılan saygısızlığı protesto etmek amacı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Müslümanların yürüyüşüne izin vermeyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanırken, eylemciler ise polise havai fişek ve taş atarak karşılık verdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok araç ateşe verilirken, sokaklar savaş alanına döndü. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Malmö Bölge Polisi Thomas Söderberg yaptığı açıklamada, çıkan olaylar nedeni ile çok sayıda polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Öte yandan Paludan’ın daha önce Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. (İHA)

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