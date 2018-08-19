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İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!

19.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

İsveç'in güneyindeki Smaland ili yönetimi, nüdistlerin itirazına rağmen bu yaz etkisini hissettiren sıcak hava dalgası nedeniyle ineklerin çıplaklar plajlarına girmesine izin verdi.

İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!

The Local internet sitesine göre Smaland'daki nüdistler, çıplak güneşlendikleri yerlerde ineklerin dolaşmasının "hijyen dışı olduğu ve sağlık riski taşıdığı" gerekçesiyle yerel yönetime başvuruda bulunmuştu.

Bu yıl Avrupa çapında etkisini gösteren sıcak hava dalgası İsveç'te de kuraklığa yol açtı. Bu nedenle çiftçiler hayvanlarını beslemekte zorlanmaya başladı.

İsveç'in kamu yayın kuruluşu SVT, bazı çiftçilerin buna karşılık ineklerini normalden daha erken kesmeye karar verdiğini, hayvanlarını kesmek istemeyen çiftçilerinse serinlemeleri için deniz kenarını getirdiğini anlatan bir haber yayınladı.

Kanala konuşan Smaland yönetiminden Peter Bengtsson "Hava kurak olduğunda ineklerinizi kesmek zorunda kalmak istemezsiniz. Onların nefes almaya, yemeye ve içmeye ihtiyacı var" dedi.

Nüdistlerin şikayeti üzerine Växjö kentinin Kültür ve Dinlence Departmanı'nda ineklerin plajlara girişini yasaklama üzerine bir oylama düzenlendi.

Oylamadan inekleri yasaklamama sonucu çıkarken kararda "ineklerin orada olmaya insanlar kadar hakkı var" ifadeleri yer aldı.

Peter Bengtsson bölgede koli basili gibi bakterilere yönelik bir risk bulunmadığını, fakat çiftçilerin etrafta yüzmek isteyen insanlar varken ineklerini suya sokmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Bengtsson, nüdistlerin ineklere yönelik alerji veya ineklerin zemine verdiği zarar nedeniyle güvenliklerinin tehlikeye girmesi gibi gerekçelerle başvuru yapması durumunda konunun o açılardan da değerlendirilebileceğini ve yetkililerin inek sahipleriyle konuşacağını açıkladı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AT VE EŞŞEKLERİNDE HAKKI.ONLARDA GİRSİN
Dünya sadece insanlar için mi yaratıldı. Tabi ki hayır. Doğru karar vermisler
Darısı bizim ineklerin başına
Mal mal bakıyorlar
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