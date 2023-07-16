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İsveç'te kutsal kitapları yakmak için eylem izni alan kişiden ders niteliğinde hareket! "Kur'an yakmak ifade özgürlüğü değildir..."

16.07.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te ifade özgürlüğü kisvesinde Kur'an yakma eylemlerine izin verilmeye devam ediyor. Son olarak Ahmar Alloush adında bir kişi İsveç mercilerinden aldığı izinle birlikte Tevrat ve İncil yakma eylemi yapacaktı. Alloush, eylemi başladığında bütün dünyaya ders niteliğinde bir harekete imza attı. İşte haberin tüm detayları!

İsveç'te kutsal kitapları yakmak için eylem izni alan kişiden ders niteliğinde hareket! "Kur'an yakmak ifade özgürlüğü değildir..."

32 yaşındaki Ahmad Alloush, Cumartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat ve İncil yakma eylemi düzenleyecekti.

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DERS NİTELİĞİNDE HAREKET!

Alloush'un Tevrat ve İncili yakacağını bekleyen meraklı kalabalık gördükleriyle şaşkına döndü.

Alloush eyleme başladıktan kısa bir süre sonra eyleminin amacının kutsal kitapları yakanları kınamak olduğunu ifade etti.

Cebinden çakmağı çıkaran Alloush herkesin düşündüğünün aksine çakmağı yere fırlatarak böyle bir eylemi asla düşünmediğini söyledi.

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CEBİNDEN KUR'AN ÇIKARARAK ÖNCEKİ EYLEMLERİ PROTESTO ETTİ

Olayın devamında cebinden Kur'an çıkaran Alloush, Kur'an yakma eylemlerini eleştirdi.

Kur'an yakma eyleminin ifade özgürlüğü olmadığını ifade eden Alloush, "İslam'ı eleştirmek istiyorsanız sorun değil" dedi.

İfade özgürlüğünün sınırları olduğunu ifade eden Alloush, yaptığı eylemi kastederek, "Bu, Kur'an'ı yakanlara bir yanıttır." ifadelerini kullandı.

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Asla kutsal bir kitabı yakamayacağını hem Arapça hem de İsveççe söyleyen Alloush, sadece Kuran'ın yakılmasına karşı gösteri yapmak istediğini belirtti.

Tevrat ve İncil yakmayı planladığı haberlerini duyduğunda gelen tepkiler için Alloush, "Artık mutlu olabilirler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Tevrat incil kuran

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