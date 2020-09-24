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İsveç'ten Nobel Ödülü açıklaması: Ödüle zam geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Nobel Vakfı’ndan yapılan açıklamada Nobel Ödülü’nün miktarının 1 milyon İsveç kronu (SEK) artırılacağı belirtildi. Ödülün kazananlarının bu yıl fazladan 1 milyon kron alacağı ifade edildi.

İsveç'ten Nobel Ödülü açıklaması: Ödüle zam geldi

Nobel Ödülleri kazananları bu yıl fazladan 1 milyon kron daha alacak. Nobel Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vakfın mali durumunu güçlendirmek için son yıllarda yapılan çalışmaların ödülün miktarını artırmayı mümkün kıldığı belirtilerek, “Nobel Vakfı Yönetim Kurulu, 2020 Nobel Ödülü’nün ödül kategorisi başına 10 milyon SEK tutarında olacağına karar verdi.

1 MİLYON SEK ARTTIRILDI

Bu, önceki yıllara kıyasla ödül kategorisi başına 1 milyon SEK artış anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi. Nobel Akademisi Başkanı Lars Heikensten, akademinin maliyet ve sermayesi arasında bu yıl istikrarlı bir ilişki olduğu için kararı aldıklarını duyurdu. Heikensten ayrıca, vakfın amacının gelecekte Nobel Ödülü’nün miktarının toplumdaki reel gelir eğilimini takip etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca yapılan açıklamada, Nobel Ödülü’nün miktarının 2011’de 10’dan 8 milyon SEK’e düşürüldüğü ve aynı zamanda vakfın mali durumunu güçlendirmek için geniş bir strateji programının başlatıldığı ifade edildi. 2017’de ödül miktarının 8’den 9 milyon SEK’e çıkarıldığı ve bu yıl da vakfın yönetim kurulunun miktarı her kategoride 10 milyon SEK’e çıkarmaya karar verdiği belirtildi. Öte yandan, 1 İsveç kronu, 24 Eylül 2020 12:30 itibariyle 0,85 TL'den işlem görüyor.

DHA

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