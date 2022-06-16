İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

Teröre verdiği destek nedeniyle, NATO'ya üyelik konusunda Türkiye tarafından veto edilen İsveç'te terör örgütü PKK'ya destek gösterileri devam ediyor.

Ülkede bu kez de terör örgütü PKK ve YPG simgeleri bazı binalara yansıtıldı.

Başkent Stockholm'dan gelen görüntülerde, kentin sembol yapılarına terör örgütünün sembollerinin yansıtıldığı görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK DESTEKÇİSİ MİLLETVEKİLİNDEN İSVEÇ HÜKUMETİNE YENİ TEHDİT

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, cuma günü İsveç parlamentosunda yapılacak ek bütçe görüşmelerinde, kendisinin Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulunmuştu.

