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İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

16.06.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin, NATO üyelik sürecini veto ettiği İsveç'te terör örgütü PKK'ya destek gösterileri sürüyor. Ülkede bu kez de başkent Stockholm'un sembol binalarına terör örgütü simgeleri yansıtıldı. Öte yandan ülkede terör örgütü YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükumetine yeni tehditlerde bulunmuştu. İşte haberin detayları...

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

Teröre verdiği destek nedeniyle, NATO'ya üyelik konusunda Türkiye tarafından veto edilen İsveç'te terör örgütü PKK'ya destek gösterileri devam ediyor.

Ülkede bu kez de terör örgütü PKK ve YPG simgeleri bazı binalara yansıtıldı.

Başkent Stockholm'dan gelen görüntülerde, kentin sembol yapılarına terör örgütünün sembollerinin yansıtıldığı görüldü.

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TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK DESTEKÇİSİ MİLLETVEKİLİNDEN İSVEÇ HÜKUMETİNE YENİ TEHDİT

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, cuma günü İsveç parlamentosunda yapılacak ek bütçe görüşmelerinde, kendisinin Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Stockholm İsveç
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