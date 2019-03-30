HABER

İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye Müslümanlara hakaretten para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 02:12 | Son Güncelleme

İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye Müslümanlara hakaretten para cezası

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Kristianstad kentinde yakınlarında yaşayan 91 yaşındaki bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara hakaret etmek suçundan 6 bin 500 kron (Yaklaşık 630 avro) para cezasına çarptırıldı.

Kristianstad Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, 91 yaşındaki söz konusu kişinin "nefret suçu" işlediğini ve Müslümanlar için "iğrenç yaratık" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Zanlının 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yaşı nedeniyle bunun 6 bin 500 kron (Yaklaşık 630 avro) para cezasına çevrildiği bildirildi.

İsveç medyası ise bu kişinin internette "nefret suçundan" ceza alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçtiğini duyurdu.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’deCumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de
Türkiye'nin konuştuğu cinayette dikkat çeken detayTürkiye'nin konuştuğu cinayette dikkat çeken detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isveç nefret suçu

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cansız bedeni bulunan Zeynep'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette dikkat çeken detay

Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındı

Mine Koraş gözaltına alındı!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.