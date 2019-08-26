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İsveç'te bir haftada ikinci kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

Malmö'de bebeğiyle silahlı saldırıya uğrayan bir kadın yaşamını yitirdi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Malmö kentinde bebeği ile silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Malmö Emniyet Müdürü Calle Persson, basına yaptığı açıklamada, kadının başına aldığı kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiğini, saldırı sırasında yanında olan bebeğinin ise durumunun iyi olduğunu söyledi.

Persson, saldırganın yakalanması için operasyon başlattıklarını belirtti.

Kurbanın ismi açıklanmadı.

Geçen hafta da Stockholm'de Norveçli bir kadın beraber yaşadığı kişi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

İş adamı olduğu belirtilen saldırgan tutuklanmıştı.

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isveç kadın cinayeti

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