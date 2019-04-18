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"İsveç'te nefret suçlarının yarısı Müslümanlara karşı işleniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

İnternette Nefret Suçu Araştırma Derneği Kurucusu Tomas Aberg: - "Ülkede 2017-2018 arasında internetten işlenen nefret suçları iki katı arttı ve bu suçların yarısı, Müslümanlara karşı işlendi"

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te faaliyet gösteren İnternette Nefret Suçu Araştırma Derneği kurucusu Tomas Aberg, ülkede 2017-2018 yıllarında internetten işlenen nefret suçlarının iki kat arttığını belirterek, bu suçların yarısının, Müslümanlara karşı işlendiğini söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Aberg, "Ülkede 2017-2018 arasında internetten işlenen nefret suçları iki katı arttı ve bu suçların yarısı Müslümanlara karşı işlendi." dedi.

Aberg, nefret suçlarının demokrasiyi tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Son yıllarda sosyal medya kullanımının artmasıyla nefret suçları da artış gösterdi. Polis raporlarından yaptığımız araştırmaya göre, 2017-2018 arasında ülke genelinde internetten işlenen nefret suçları iki katı artmış durumda. İsveç'in kuzey kentlerinde bu artış üç katı. Bu suçların yüzde 50'si Müslümanlara, yüzde 22'si sığınmacılara, yüzde 21 de Afrika kökenlilere yönelik işleniyor."

Nefret suçlarının genellikle 50 yaş üstü kişilerce işlendiğini aktaran Aberg, faillerin yüzde 83'ünün erkek, yüzde 17'sinin kadın olduğunu ifade etti.

Aberg, 2018'de 459 kişinin nefret suçundan çeşitli cezalara çarptırıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Müslüman nefret suçu

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