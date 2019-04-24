İsveç’te Türk şoförü kahraman ilan edildi

İsveç’te yaşayan Türk taksici Ömer Temel, cüzdanını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını verdiği için ülkede kahraman ilan edildi.

İsveç’in en prestijli gazetelerinden Dagen Nyheter, Stockholm’de taksici Ömer Temel’i kahraman ilan etti. Konya’dan İsveç’e yerleşen ve taksi şoförlüğü yapan Ömer Temel, cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine havalimanında kredi kartını verdiği için İsveç’te kahraman ilan edildi.

İHA muhabirine açıklama yapan Temel, "Sabah 06.00 sularında İsveçli bir müşteriyi havalimanına götürmek için evinden aldım. Havalimanına yaklaşırken el çantasını ve ceplerini heyecanla karıştırmaya başladı. Cüzdanını ve kredi kartlarını evde unuttuğunu söyledi. Yurt dışına kısa bir iş seyahati yapacaktı. Eve dönsek uçağı kaçıracaktı" dedi.

"Kredi kartımı verdim"

Kredi kartını müşterisine veren Temel, "Taksinin sahibi ben olduğum için taksi parasını sonra ödeyebileceğini söyledim. Daha sonra kendi kredi kartımı ve şifresini kendisine verdim. İsveçli müşteri şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Zira kredi kartımda 7 bin euro para vardı, ihtiyacı kadar alabileceğini söyledim. Telefonlarımızı birbirimize verdik. İki gün sonra iş seyahatinden dönen İsveçli müşterim beni telefondan aradı. Hemen borçlarını ödedi. Kredi kartımı bana iade etti ve şöyle söyledi; ‘Bu senin bana yaptığını İsveç’te birbirine yapmaz. Hatta kredi kartını ve kodunu kardeşine bile vermez.’ Ben de ona ’Biz Türkler zorda kalan insanlara yardım ederiz.’ Bana ödül vermek istedi kabul etmedim. Müşterimle gayet iyi arkadaş olduk" ifadelerini kullandı.