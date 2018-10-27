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İsviçre'de Kaşıkçı cinayeti protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

İsviçre'de Kaşıkçı cinayeti protesto edildi

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde bir grup sivil toplum kuruluşu (STK), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini protesto etti.

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneğinin öncülüğünde Cenevre kent merkezinde düzenlenen protestoya, Cenevre'de insan hakları alanında faaliyet gösteren çeşitli STK'ler destek verdi.

Gösteride tepkilerin odağı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a olurken, "Kaşıkçı için adalet", "Katil Selman" "Kaşıkçı'nın cinayet ortağı Trump" şeklinde sloganlar atıldı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın katillerinin ve ölüm emrini verenlerin acilen adalet önünde hesap vermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Demirtaş, ayrıca Suudi Arabistan hapishanelerindeki başta kadın mahkumlar olmak üzere tüm mahkumların serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Cenevre isviçre

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