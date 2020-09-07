HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiyor!

Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Cenevre kantonu ile Basel'de dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidecek. Referandumda kabul edilmesi halinde, Cenevre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı'na (yaklaşık 190 Türk Lirası) yükselecek.

Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiyor!

27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı (33 bin TL) olacak. Ülkede aylık ortalama ücret bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre Frangı. (Yaklaşık 53 bin TL)

Halihazırda dünyanın en yüksek asgari ücreti, saatlik 19.84 dolarla (13.15 İsviçre Frangı) Avustralya'da. Cenevre'deki teklif Avustralya'daki asgari ücretin çok daha üzerinde.

Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumdaysa yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti.

Yerel medyaya göre, koronavirüs salgını 27 Eylül'deki referandum sonuçlarında kilit rol oynayacak.

Benzer şekilde Basel'de de asgari ücreti 23 İsviçre Frangı'na yükseltmek için bir oylama yapılacak ancak Basel'deki referandum için henüz bir tarih verilmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Belarus'ta protestoculara polis müdahalesiBelarus'ta protestoculara polis müdahalesi
Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla
En Çok Okunan Haberler
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Yunan vekilden şaşırtan Türkiye ve Erdoğan itirafı!
Yunan vekilden şaşırtan Türkiye ve Erdoğan itirafı!
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi
Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi
İspanya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına 'güneş banyosu'
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına 'güneş banyosu'
Almanya'da koronavirüs nedeniyle çocuk başına 300 euroluk 'kinderbonus'
Almanya'da koronavirüs nedeniyle çocuk başına 300 euroluk 'kinderbonus'
ABD'li kadın kendisini iki kez yakalayan polise böbreğini bağışladı
Kendisini iki kez yakalayan polise böbreğini bağışladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.