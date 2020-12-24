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İsviçreliler Noel tatili öncesi marketlere adeta akın etti

24.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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İsviçreliler Noel tatili öncesi marketlere adeta akın etti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınamadığı İsviçre'de halk, Noel tatili öncesi süpermarketlere adeta akın etti.

26 kantondan oluşan ve nüfusu 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalıyor.

Kantonlarda ve ülke genelinde uygulamaya konulan çeşitli kısıtlamalara rağmen İsviçre'de haftalardır günlük Covid-19 vaka sayısı 5 bin, vefat sayısı da 100 civarında seyrediyor.

İsviçre'de şimdiye kadar toplam 423 bin 299 Covid-19 vakası kaydedildi, 6 bin 431 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Öte yandan, ülkenin ikinci büyük kenti Cenevre'de halk süpermarketler önünde yoğun kuyruk oluşturdu.

Noel tatili öncesi gıda alışverişi yapan İsviçreliler rafları boşalttı.

Bazı alışveriş merkezlerinin önünde de sokak sanatçıları şarkılar söyledi.

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