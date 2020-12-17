İsyan ettiren olay! 'Son model araçla gelip çaldıkları için şikayetçiyim'

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Örnek Mahallesi 1553 Sokak'taki bina inşaatı sahasında meydana geldi. 2 kişi, hafif ticari araçla Süleyman Yıldırım'a ait bina inşaatına geldi. Araçtan inip, yaklaşık 15 dakika içinde inşaatın zemin katındaki 42 köşebent demirini araca yükleyen 2 kişi, kaçtı. Sabah inşaata geldiğinde köşebentlerin olmadığını fark eden Yıldırım, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı görünce durumu polise bildirdi.

'POLİSE İHBAR ETTİK'

Çalınan demirlerin maddi değerinin yaklaşık 5 bin TL değerinde olduğunu belirten inşaat sahibi Süleyman Yıldırım, "Saat 18.30'a kadar inşaattaydım, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son kontrollerimi yapıp ayrıldım. Sabah inşaata geri geldiğimizde köşebent demirlerinin olmadığını tespit ettik, polise ihbar ettik" dedi.

'SON MODEL ARAÇLA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR, ŞİKAYETÇİYİM'

5 bin TL'nin bir inşaat için çok yüksek bir rakam olmadığını aktaran Yıldırım, "Ancak güvenlik kameralarını izlediğimiz zaman, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin son model bir ticari araçla geldiğini gördüm, buna çok sinirlendim. Normal gelseler 'Abi ihtiyacımız var' deseler, para isteseler 300- 500 TL verirdim. Ama görüntüleri gördükten sonra son model araçla gelip çaldıkları için şikayetçiyim" diye konuştu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Polis, soruşturma başlattığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde araçlarıyla inşaata gelen kimliği belirsiz kişilerin içeri girip, bir süre sonra da aynı araçla uzaklaştıkları yer aldı.

DHA

