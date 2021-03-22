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İşyeri çalışanı Mersin’deki kaza anını anlattı

22.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki motosikletlere ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarptı.

İşyeri çalışanı Mersin’deki kaza anını anlattı

Mersin’de kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki motosikletlere ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı. Kaldırımda yürüyen çok sayıda kişi de saniyelerle ezilmekten kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi’nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki motosikletlere çarptı, ardından onlarca yayanın geçtiği kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte cep telefonu aparatlarının satışının yapıldığı iş yerinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaldırımda yürüyenler ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Öte yandan, kaza anı bölgedeki kameralar tarafından kaydedilirken, kaza sırasında kaldırımda yürüyen çok sayıda kişinin saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kazadan saniyeler önce 3 çocuklu bir aile iş yerinin önünden geçerken, bir şahsın iş yerinden çıktığı, bir başka kadının ise kaldırımda yürürken aracın geldiğini görerek geri adım attığı görüldü.
İşyeri çalışanı kaza anını anlattı
İş yerinde çalışan Suriyeli Ahmet Arslan kaza anını anlatırken, içeride 3-4 kişinin bulunduğunu ve çok korktuklarını söyledi. Aracın önce dükkanın önünde bulunan kendilerine ait motosiklete çarptığını ardından vitrine ve duvara vurarak durduğunu söyleyen Aslan, "O sırada içeride müşteriler de vardı, çok korktuk. Eğer araç duvara vurmayıp ta camdan içeriye girseydi çok kötü olurdu, içerdekiler çıkmazdı. Ama çok şükür araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı. Biraz maddi zararla kurtardık" dedi.
Bu arada, kaz sonrası iş yerinin camı yeniden takılırken, tadilat çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

İşyeri çalışanı Mersin’deki kaza anını anlattı

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