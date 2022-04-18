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İşyerinde doğum günü kutlanan çalışan dava açtı, 450 bin dolar kazandı

18.04.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de sıradışı bir olay yaşandı. İşyerinde çalışma arkadaşları tarafından doğum günü partisi düzenlenen bir kişi tepki göstererek tazminat davası açtı. Mahkeme, doğum gününün kutlanmasını istemeyen çalışanı haklı bularak 450 bin dolar ödenmesine hükmetti.

İşyerinde doğum günü kutlanan çalışan dava açtı, 450 bin dolar kazandı

ABD'de bir kişi, istemediği halde iş arkadaşlarının işyerinde doğum gününü kutlamak için parti düzenlemeleri nedeniyle 450 bin dolar kazandı. İstemediği ilgiden dolayı panik atak geçirdiğini söyleyen adam, işyerinden kovuldu ve daha sonra şirkete karşı açtığı tazminat davasından 450 bin dolar kazandı.

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29 yaşındaki Kevin Berling'e iş arkadaşları 2019'un Ağustos'unda öğle yemeği sırasında doğum günü partisi düzenledi.

Berling'in avukatı, Berling'in doğum günü kutlamalarına verdiği tepkiden dolayı yöneticilerin zor anlar yaşatmaya başladığını söyledi ve "Berling'i iş arkadaşlarının neşesini çalmakla suçladılar." dedi.

İddiaya göre Berling, 2018'de şirkete ilk katıldığında yöneticisinden kendisi için doğum günü partisi düzenlenmemesini istedi. Ancak yönetici Berling'in talebini “unuttu”. Ofisteki eğlence sırasında panik atak geçiren Berling atlatabilmek için arabasına kaçıp bir saat kaldı.

Ertesi gün, şirket patronları, davranışlarını sormak için Berling ile bir toplantı yaptı. Bu olay ikinci bir panik atağı tetikledi.

Berling, kısa süre sonra işyerinden kovuldu. Patronları Berling'in "öfkesi ve saldırma potansiyelinden kaygı duyduklarını" söyledi.

Berling işyerinin pandemi sırasında hızlı büyümesinin bir parçası olmayı kaçırdı. Independent'ın haberine göre, o dönemde bazı çalışanlara %300 zam yapıldı.

Tazminat davası açan Berling'in avukatı, Berling'in her iki panik atak sırasında da "kendini sakinleştirmek için başa çıkma tekniklerini kullandığını" söyleyerek, müvekkilinin şiddete başvurma olasılığının bulunmadığını söyledi.

Şirket aleyhine karar veren mahkeme, Berling'e 450 bin dolar ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin kararnamesine göre bu miktarın 120 bin doları kaybedilen ücretler ve sosyal haklar, 30 bin doları gelecekteki ücretler ve 300 bin doları da "geçmiş, şimdiki ve gelecekteki zihinsel acı ve ıstırap, zihinsel ıstırap, utanç, aşağılanma, küçük düşme ve özgüven kaybını" kapsıyor.

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