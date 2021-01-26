İtalya Başbakanı Conte istifa ederek yeni hükümet kurmaya çalışacak

Başbakanlıktan yapılan açıklamada salı günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısı sonrası Conte'nin görevi bırakacağı duyuruldu. Hükümet kaynakları, Conte'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeni bir hükümet kurmak için kendisini yeniden görevlendirmesini ümit ettiğini aktardı.

Geçtiğimiz hafta eski Başbakan Matteo Renzi'nin koalisyondan ayrılması ile Conte parlamentonun üst kanadı olan senatoda çoğunluğu kaybetmişti. Conte'nin merkez ve bağımsız senatörlerden destek arayışı da sonuçsuz kalmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 66 hükümetin kurulduğu İtalya'da hükümetler sık sık dağılıp kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklarla tekrardan kurulabiliyor. Fakat istifa eden bir başbakanın tekrar hükümet kurma garantisi bulunmuyor ve her zaman erken seçim riski taşıyor.

Bu nedenle özellikle koronavirüsle mücadele ve ekonomi politikalarıyla eleştirilen Conte uzun süre istifa baskılarına dayanmış ve gayri resmi yollardan pazarlıklarla hükümeti ayakta tutmaya çalışmıştı. Fakat Conte'nin iktidar ortağı Demokratik Parti başbakandan istifa etmesini ve koalisyon pazarlıklarını resmi yollardan yapmasını istemişti. Tekrar mazbatayı alamama endişesini hafifletmek için de yeni kabinesini kurarken kendisini destekleme sözü vermişti.

Conte'nin doğrudan herhangi bir partiyle bağlantısı bulunmuyor fakat 5 Yıldız Hareketi'ne yakın bir isim. 5 Yıldız Hareketi de yeni hükümet müzakerelerinde Conte'yi destekleyeceğini açıkladı.

