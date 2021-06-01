İtalya basını: Fransa ve İtalya, Libya'da Rusya ile Türkiye'nin etkisini azaltmaya çalışıyor

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin dünkü İtalya ziyareti ve bu ziyaret sırasında iki ülke yetkililerinin verdikleri mesajlar, İtalya'nın Libya'da ekonomik ve siyasi üstünlüğü yeniden elde etmeyi amaçladığı şeklinde yorumlandı.

İtalyan basınındaki analizlerde, Dibeybe'nin Roma'nın ardından bugün Paris'e gideceğine de dikkat çekildi; İtalya ve Fransa'nın, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın etkisini azaltmak için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp ortak yol bulmaya çalıştığı görüşü yer aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, dün 7 Libyalı bakanın da dahil olduğu bir heyetle Roma'ya gelmişti. Libya heyeti, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda 30 kadar İtalyan şirketin katıldığı, "Yeni Libya, İtalyan şirketlere tanıtılıyor" adlı bir iş forumuna katıldı.

Bu iş forumunda ve ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Dibeybe'yi kabulünde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve enerji alanında iş birliğinin artırılması yönünde mesajlar verildi.

Dibeybe, Libya'nın yeniden inşası için birçok ülkenin desteğine ihtiyaç duyduklarını ancak "İtalya'nın ayrıcalıklı konumda olduğunu" söyledi, "Ekonomimizin tüm sektörlerini yeniden canlandırmalıyız. Ve bunun için en iyi partner İtalya" dedi.