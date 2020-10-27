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İtalya'da 21 bin 994 kişi ile en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 20:31 | Son Güncelleme

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 21 bin 994 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da 21 bin 994 kişi ile en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 bin 994 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgının başından beri Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 564 bin 778 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 255 bin 90'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1411'e yükseldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 37 BİN 700 OLDU

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 221 artarak 37 bin 700 oldu. Günlük bazda ölü sayısı, 15 Mayıs’tan bu yana ilk kez 200'ün üzerine çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 362 artarak, 271 bin 988 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, yaşlı vaka sayılarının arttığına dikkati çekerek gençlerin yaşlıları korumak için özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Gianni Rezza da yeni vakalardaki artışa rağmen durumun yoğun bakım uyarı seviyesinin altında olduğunu ifade etti. (AA)

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