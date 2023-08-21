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İtalya'da birçok kentte aşırı sıcaklar yüzünden 'kırmızı alarm' verildi!

21.08.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kentte 'kırmızı alarm' veriliyor. Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının kıskacında zor zamanlar yaşayan İtalya'da bugün 12, yarın 16, çarşamba günü ise 17 kent, en yüksek risk seviyesi olan 'kırmızı alarm' kapsamına alındı.

İtalya'da birçok kentte aşırı sıcaklar yüzünden 'kırmızı alarm' verildi!

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar sebebiyle bugün 12 kentte "kırmızı alarm" ilan etti, yarın bu kapsama alınan kentlerin sayısının 16'ya çıkarılacağını, 23 Ağustos Çarşamba günü de 17 kentte "kırmızı alarm" uygulanacağını duyurdu.

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Bugün Roma, Bolonya, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Verona'da "kırmızı alarm" veren Bakanlık, yarın bu kentlere Cenova, Milano, Napoli ve Trieste'nin, çarşamba da Venedik'in ekleneceğini belirtti.

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38-40 DERECE OLMASI BEKLENİYOR

Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının, özellikle 24-25 Ağustos'ta sıcaklıkların 38-40 dereceyi bulmasına yol açabileceği kaydedildi.

Brescia ve Floransa kentlerinde sıcaklıkların 39 dereceyle zirve yapmasının beklendiği ifade edildi.

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Sağlık Bakanlığı, "kırmızı alarm" verilen kentlerde öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulundu, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların durumunun da dikkatle gözlenmesi gerektiğini bildirdi.

İtalya'da temmuzda etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, Sicilya ve Sardinya adalarında 45-47 dereceyle rekor düzeye ulaşmıştı.

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SON 10 YILIN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI!

Ülke genelinde hissedilen aşırı sıcak havanın etkileri, kuzey bölgelerde yer alan yüksek tepelerde de kaydedilmeye başlandı.

Rainews24 kanalının "Marmoladameteo" verilerine dayandırdığı haberine göre, İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'ndaki tepelerden Marmolada'nın 3 bin 343 metredeki Penia noktasında dün öğleden sonra yerel saatle 17.30 civarında termometreler 14 dereceyi gösterdi.

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Kaydedilen bu derece, söz konusu noktada son 10 yılın en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Aşırı sıcak hava dalgaları sebebiyle İtalya’nın pek çok dağında 5 bin metre seviyelerinde sıcaklıkların 0 dereceye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Marmolada Tepesi'nde küresel ısınma sebebiyle 3 Temmuz 2022'de buz kütlesinin çökmesi sonucu o sırada zirveye tırmanan 11 dağcı hayatını kaybetmişti. (AA)

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İtalya sıcaklık

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