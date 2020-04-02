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İtalya’da erkek hemşire kendisine koronavirüs bulaştırdığını sandığı doktor sevgilisini öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kendisine koronavirüs bulaştırdığını iddia ettiği doktor kız arkadaşını öldüren adam, bileklerini keserek intihar etti ancak doktorlar tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerde çiftte koronavirüse rastlanmadı.

İtalya’da erkek hemşire kendisine koronavirüs bulaştırdığını sandığı doktor sevgilisini öldürdü

28 yaşındaki Antonio De Pace adındaki erkek hemşire, polisleri arayarak 27 yaşındaki doktor kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Doktor sevgilisini boğarak öldüren hemşire, polislere kendisine COVID-19 bulaştırdığı için kız arkadaşına saldırdığını söyledi. Olay yerine gelen polisler genç kadını ölü buldu.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDİYORLARDI

Söz konusu çift, İtalya’da koronavirüs salgınıyla mücadele etmek üzere Sicilya bölgesindeki Messina’da çalışıyordu.

Olay yerine ulaşan polis hemen sağlık görevlilerini aradı, çünkü De Pace bilekleri kesilmiş olarak yerde yatarken bulundu. Doktorlar tarafından kurtarılan De Pace, görevlilere “Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı” açıklamasında bulundu. Yapılan incelemelerde De Pace’in ve öldürdüğü sevgilisinin koronavirüs taşımadığı anlaşıldı.

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Lorena, trajik ölümünden birkaç gün önce İtalya’da hayatını kaybeden 41 doktor için sosyal medyada tepkisini dile getirmişti. Lorena için İtalya’da sağlık çalışanlarının yaşadığı ekipman eksikliği kabul edilemezdi. Lorena’nın o sözleri:

Bugün, hayatlarımızı hiç olmadığı kadar sevmeli ve hayatımıza saygı duymalıyız. Sizler de kendinize, ailenize ve ülkenize duyduğunuz saygıyı göstermelisiniz. Hayatını, hastalarına bakmak için adayanları düşünmeli ve onları hatırlamalısınız. Hadi, hep birlikte evde kalalım ve hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım.

Yalnızca birkaç hafta önce, De Pace kız arkadaşından övgüyle söz etmişti: “Hayallerimize kavuşmak için kararlılıkla çalışmalıyız ve sen bunun kanıtısın. Umarım her zaman hayalini kurduğun hedeflere ulaşırsın. Seni tebrik ediyorum harika doktor”


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