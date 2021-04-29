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İtalya'da hızlı korona testleri satılmaya başlanacak

29.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'daki mağazalar ve eczanelerde mayıs ayından itibaren hızlı Kovid-19 test kiti satılmaya başlanacak.

İtalya'da hızlı korona testleri satılmaya başlanacak

İtalya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs enfeksiyonunu tespit etmek için onaylanmış yöntemler listesine hızlı test kitlerini de ekledi. Bu kapsamda vatandaşlar, mayıs ayından itibaren eczanelerden, süpermarketlerden ve diğer mağazalardan test kiti satın alabilecek.

Evde yaptıkları test sonucu pozitif çıkan kişilerin, sonucu doğrulamak için hastanede PCR testi olması gerekecek. Böylece hükümet izolasyon, temas ve yeni varyant vakalarını takip edebilecek.

Bir adet, 5'li veya 20'li paketler halinde satışa sunulması planlanan test kitlerinin fiyatı ise 6-8 euro arasında olacak.

Sağlık Bakanlığı ayrıca eczanelerin antijen sürüntü testi yapmalarına da onay verdi. Bu testlerin ücreti ise 20-30 euro civarında.

Halihazırda diğer birçok Avrupa ülkesinde de halkın kullanımına sunulan kitler, yaklaşık 15 dakika içinde sonuç veriyor ve varyantları tespit edebiliyor.

TREN İSTASYONLARINDA ÜCRETSİZ TEST YAPILACAK

Öte yandan, İtalya'daki Kızıl Haç (Croce Rossa Italiana) mayıs ayından itibaren ülkenin en büyük 11 şehrinde günde 3.000'e kadar ücretsiz hızlı antijen sürüntü testi yapmayı planlıyor.

Roma'nın Termini ve Milano'nun Centrale tren istasyonlarında başlayan hizmet, iki gün sonra dokuz şehirde daha başlayacak.

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