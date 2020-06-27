HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da koronavirüs sürecinde 29 Şubat'tan bu yana ilk!

İtalya'da koronavirüs sürecinde 29 Şubat'tan bu yana ilk!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2020 19:40 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak, 34 bin 716'ya yükseldi. Günlük ölüm artışı, salgının başladığı ilk günlerdeki seviyeye geri dönerek, 29 Şubat’tan (8) bu yana ilk kez bu denli düşük çıktı.

İtalya'da koronavirüs sürecinde 29 Şubat'tan bu yana ilk!

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 802'lik düşüşle 16 bin 836'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 136'ya ulaştı. Son 24 saatte 175 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 969'luk artışla 188 bin 584'e çıktı.

29 ŞUBAT'TAN BU YANA İLK

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 716'ya yükseldi. Günlük ölüm artışı, salgının başladığı ilk günlerdeki seviyeye geri dönerek, 29 Şubat’tan (8) bu yana ilk kez bu denli düşük çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 277 bin 273 test yapıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 850 kişi hayatını kaybettiABD'de son 24 saatte koronavirüsten 850 kişi hayatını kaybetti
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?

En Çok Okunan Haberler

Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Ahmet Zeki Üçok'a hapis cezası

Ahmet Zeki Üçok'a hapis cezası

İmama küsen mahalleli namazı bakın nerede kıldı

İmama küsen mahalleli namazı bakın nerede kıldı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
İkinci dalganın vurduğu İran'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor!

İkinci dalganın vurduğu komşuda korkutan bilanço!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 850 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 850 kişi hayatını kaybetti

Doğum sancılarına dayanamadı, otoparkta doğum yaptı

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Japonya'dan kötü haber! OHAL bitti, vaka sayıları rekor kırdı

OHAL bitti, vaka sayıları rekor kırdı! Kötü haber

ABD'de tarihe geçti! İkinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

ABD'de tarihe geçti! Ülke bu adamı konuşuyor

İran'da korkutan tablo: Her 33 saniyede bir kişi virüse yakalanıyor

İran'dan korkutan koroanvirüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.