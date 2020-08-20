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İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 21:06 | Son Güncelleme

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 845 yeni vakanın tespit edilmesi ile Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artıyor!

Avrupa’da koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi artıyor. İtalya’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sona erdiği Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 845 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vakanın ise 256 bin 118 ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 418’e yükseldiğini açıkladı.

CAN KAYIPLARI TEK HANELERDE

İtalya’da salgının Mart ve Nisan aylarında zirve yapmasının ardından kontrol altına alınmıştı. Mayıs ayında ise kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılarak sona ermişti. Ülke genelinde en son 14 Mayıs’ta bar, restoran ve mağazaların açılmasının ardından 16 Mayıs’ta 875 vaka tespit edilmişti. Ülkede vaka sayıları artışa geçmesine rağmen can kayıpları tek hanelerde seyrediyor. İtalya’da vaka sayıları kuzey bölgeleri olan Lombardiya ve Veneto’da günlük 150 vakanın üzerinde devam ediyor.

Öte yandan İtalya hükümeti, geçtiğimiz günlerde vakalarda yaşanan artışın ardından gece kulübü ve diskoları kapatma kararı almış, geceleri kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirmişti. (İHA)

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