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İtalya'da koronavirüsten 262 can kaybı daha

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak 31 bin 368'e yükseldi.

İtalya'da koronavirüsten 262 can kaybı daha

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 17'lik düşüşle 76 bin 440’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 223 bin 96 oldu.

İyileşenlerin sayısı, bugün 2 bin 747'lik artışla 115 bin 288'e çıktı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 262 daha artarak 31 bin 368'e yükseldi. Günlük ölü sayısı son bir haftada kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş, bugün de sürdü. Dün 893 olan sayı bugün 855'e geriledi. Öte yandan ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 807 bin 504 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya’da ise son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 111 oldu.

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