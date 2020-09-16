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İtalya’da limana ait depoda önce patlama, sonra yangın!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

İtalya’nın Ancona şehrindeki limana ait depoda gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Sabaha doğru kontrol altına alınan yangında 4 deponun kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

İtalya’da limana ait depoda önce patlama, sonra yangın!

İtalya’nın Ancona şehrindeki limana ait depoda gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan patlamayla ilgili bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında çıkan dumanın gökyüzünü sardığı belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Adriyatik Denizi kıyısındaki Ancona şehrindeki liman bölgesindeki depolarda patlama meydana geldi.

4 DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yerel saat ile 01.30 civarı meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, sabaha doğru yangının kontrol altına alındığı ve yangının en az 4 depoya zarar verdiği belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

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