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İtalya'da sönmüş lavların içinden tören arabası çıktı: 'Neredeyse hiç bozulmamış'

28.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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İtalya'da sönmüş lavların içinden tören arabası çıktı: 'Neredeyse hiç bozulmamış'

İtalya’nın Pompei bölgesinde sürdürülen arkeolojik çalışmalar esnasında sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık tören arabası çıktı. 4 tekerlekli tören arabasının neredeyse bozulmadan günümüze kadar ulaştığını söyleyen uzmanlar, Roma dönemine ait tören arabasının, ‘benzersiz, olağanüstü bir keşif’ olduğunu söyledi.

Roma dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti. Bakanlık keşfi, ‘İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif' olarak nitelendirdi.

BİR İLK!

Demir, bronz ve kalaydan yapılmış neredeyse mükemmel şekilde korunmuş dört tekerlekli araba, antik Pompei duvarlarının yaklaşık 700 metre kuzeyindeki Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini ifade etti.

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POMPEİ, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

Kültür Bakanı Dario Franceschini, Pempei’deki kazıların devam edeceğini ifade ederek “Pompei keşifleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bunu yıllarca sürdürecek” dedi. Pompei, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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DHA

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