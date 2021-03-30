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İtalya'da yeni kısıtlama: 5 günlük karantina şartı

30.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bugün onaylanması beklenen bir karara göre, AB ülkelerinden gelen herkesi 5 günlük bir karantina süreci bekliyor.

İtalya'da yeni kısıtlama: 5 günlük karantina şartı

İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın diğer AB ülkelerinden gelen yolculara beş günlük karantina uygulayacağı belirtildi.

Uygulanacak yasak, hem AB ülkelerinden gelen İtalya vatandaşlarını, hem de AB vatandaşlarını kapsayacak.

Yeni kurala göre, başka bir AB ülkesinden gelen herkesin İtalya'ya gitmeden önce beş günlük karantinaya girmesini ve negatif bir koronavirüs testi göstermesini gerektirecek.

AFP'ye konuşan kaynak, kararın Sağlık Bakanı Roberto Speranza tarafından günün ilerleyen saatlerinde onaylanacağını, ancak bunun ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne kadar süreceğinin belli olmadığını söyledi.

Öte yandan koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da hali hazırda sıkı koronavirüs kısıtlamaları bulunuyor ve haftaya başlayacak Paskalya bayramı için cumartesi gününden itibaren ülke genelinde üç günlük bir kısıtlama uygulanması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İtalya karantina

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