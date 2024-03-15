HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'dan dikkat çeken uyarı: "NATO birliklerini Ukrayna'ya göndermek 3. Dünya Savaşı anlamına gelir"

İtalya'dan dikkat çeken uyarı: "NATO birliklerini Ukrayna'ya göndermek 3. Dünya Savaşı anlamına gelir"

15.03.2024 20:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gitmemesi gerektiğini, böyle bir şeyin 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma riski olacağını söyledi.

İtalya'dan dikkat çeken uyarı: "NATO birliklerini Ukrayna'ya göndermek 3. Dünya Savaşı anlamına gelir"

Verona kentinde katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtlandıran Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dile getirmesine ilişkin, "Ben, NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Oraya gitmek ve Rusya ile savaşa girmek, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"İTALYANLAR BUNU İSTEMİYOR"

Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayan Tajani, "Uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunuyoruz ancak Rusya ile savaşa girmiyoruz. Biz, Kiev'e her türlü askeri, ekonomik ve teknik araçları veriyoruz ama savaşa gitmek bana hata gibi görünüyor ve tüm İtalyanlar bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

İtalyan birliklerinin Ukrayna'ya gitmesinin söz konusu olmadığını da yineleyen Tajani, İtalyan ordusunun, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumada, Lübnan'da, Irak'ta ve Afrika'da iyi iş çıkardığını ve barışın taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik 9 Mart'ta İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği mülakatta sarf ettiği "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum." sözlerinin tepkiyle karşılandığı anımsatılan Tajani, Papa'nın sözlerinin çarpıtıldığını aslında onun barış istediğini ve bunun için masaya oturulması çağrısı yaptığını savundu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'
Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istediBöyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi
Kazandığı para ödülünü Ortaokul öğrencisi Gazze'ye yolladı!Kazandığı para ödülünü Ortaokul öğrencisi Gazze'ye yolladı!
Anahtar Kelimeler:
NATO İtalya Ukrayna
En Çok Okunan Haberler
Akıllara Tom Hanks'in Terminal filmini getirmişti! İstanbul Havalimanı'nda yaşayan akademisyenin akıbeti belli oldu

Akıllara Tom Hanks'in Terminal filmini getirmişti! İstanbul Havalimanı'nda yaşayan akademisyenin akıbeti belli oldu

Dehşete düşüren görüntü! Ehliyetsiz sürücüyü, polis böyle tekmeledi

Dehşete düşüren görüntü! Ehliyetsiz sürücüyü, polis böyle tekmeledi

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

MEB harekete geçiyor! Türkiye genelinde yeni sistem: Yaz tatili kısalacak, ders saatleri değişecek

MEB harekete geçiyor! Türkiye genelinde yeni sistem: Yaz tatili kısalacak, ders saatleri değişecek

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! '31 Mart'a kadar yap, oylar senin olsun'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! '31 Mart'a kadar yap, oylar senin olsun'

Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı!

Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.