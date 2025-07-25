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İtalya’dan tarihi, umut veren adım: Kadın cinayetlerine müebbet hapis cezası! Ağır yaptırımlar geliyor…

İtalya’da kadın cinayetlerine karşı tarihi bir adım atıldı! Kadın katillerine ömür boyu hapis cezası öngören yasa tasarısı, artan toplumsal tepkilerin ardından Senato’dan ilk onayı aldı. Başbakan Giorgia Meloni’nin liderliğindeki hükümetin sert önlemler vaadi, kamuoyunda umut yarattı. Detaylar haberimizde...

İtalya’dan tarihi, umut veren adım: Kadın cinayetlerine müebbet hapis cezası! Ağır yaptırımlar geliyor…
Sedef Karatay

Kadın cinayetlerine karşı artan toplumsal tepki sonuç verdi. İtalya, kadın katillerine ömür boyu hapis cezası öngören yasa tasarısına ilk onayı verdi. Ülkede artan kadın cinayetlerine karşı hazırlanan düzenleme, kamuoyunda geniş destek buldu.

İtalya’dan tarihi, umut veren adım: Kadın cinayetlerine müebbet hapis cezası! Ağır yaptırımlar geliyor… 1

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon, kadınlara yönelik şiddete karşı daha sert önlemler sözü vermişti.

24 Temmuz Çarşamba günü Senato’dan ilk onayı alan yasa tasarısı, eş, eski partner ya da aile içinden bir kadını kasten öldürenlere ömür boyu hapis cezası getiriyor.

Sistemli tehdit, şiddet veya takip (stalking) durumlarında ise cezalar hafifletilmeyecek. Ayrıca, koruma kararlarını ihlal edenlere daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

İtalya’dan tarihi, umut veren adım: Kadın cinayetlerine müebbet hapis cezası! Ağır yaptırımlar geliyor… 2

2023’TE 120’DEN FAZLA KADIN TANIDIĞI ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne (ISTAT) göre, 2023’te 120’den fazla kadın, tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü. Bu cinayetlerin yüzde 60’tan fazlası eş, eski eş veya partner kaynaklı.

İtalya’dan tarihi, umut veren adım: Kadın cinayetlerine müebbet hapis cezası! Ağır yaptırımlar geliyor… 3

SENATO’DA İLK ONAYI ALDI

Yasa tasarısı, iktidar ve muhalefetin ortak desteğiyle Senato’da ilk onayı aldı. Tasarının Eylül ayında Temsilciler Meclisi’nde de onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İtalya’dan tarihi, umut veren adım: Kadın cinayetlerine müebbet hapis cezası! Ağır yaptırımlar geliyor… 4

ÖNLEYİCİ POLİTİKALARLA GÜÇLENDİRİLMELİDİR

Kadın hakları savunucuları, yasanın “geri dönüşü olmayan caydırıcılık” getireceğini vurguluyor. Ancak uzmanlar, cezaların yanı sıra önleyici politikaların da güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İtalya’dan tarihi, umut veren adım: Kadın cinayetlerine müebbet hapis cezası! Ağır yaptırımlar geliyor… 5

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