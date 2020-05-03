İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 ayda 28 bin 710 kişinin hayatını kaybettiği, 209 bin 328 kişiye virüs bulaştığı İtalya, yarın salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atıyor. Başbakanlık dün akşam yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyunda tartışılan 2. aşamaya dair açıklık getirdi.

"Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan ve 26 Nisan’daki başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşan 2. aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.

Zorunlu ihtiyaçlar halinde sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede, 4 Mayıs’tan itibaren insanlara dışarı çıkmada bazı haklar da tanınacak. Buna göre, insanlar alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecek.

İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek 2. aşamada, halka evinden uzakta toplu olmamak koşuluyla spor yapma izni de verilecek. Bu evrede, park ve bahçeler de kalabalık olmayacak şekilde yarından itibaren halkın kullanımına açılacak. Bunların ve iş gibi gerekçelerin dışında evden çıkmanın tavsiye edilmediği başbakanlık kararnamesine göre, nefes darlığı şikayeti ya da 37,5 derecenin üstünde ateşi olanların evde kalması gerekiyor.