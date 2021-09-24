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İtalya, seks partilerine binlerce dolar harcayan rahip Francesco Spagnesi'yi konuşuyor: Cemaatime ihanet ettim

24.09.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan rahip Francesco Spagnesi, ev sahipliği yaptığı seks partileri, uyuşturucu satın almak için kilise fonlarından ve bağışlardan binlerce euro çaldığı şüphesiyle tutuklandı. Yapılan bağışlardan 120 bin dolar dolan çalan Spagnesi'ye ev hapsi cezası verilirken, söz konusu rahip gözyaşları içerisinde cemaatine ihanet ettiğini söyledi.

İtalya, seks partilerine binlerce dolar harcayan rahip Francesco Spagnesi'yi konuşuyor: Cemaatime ihanet ettim

Floransa yakınlarındaki Prato'da saygı duyulan bir rahip olarak görev yapan Francesco Spagnesi, kuşkusuz yaptıklarıyla şaşkına çevirdi. 40 yaşındaki Spagnesi ev arkadaşının Hollanda’dan ‘tecavüz ilacı’ getirttiğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine polis, rahibi sıkı bir takibe aldı.

İki yıldır Spagnesi ve ev arkadaşının düzenlediği partilere katıldığını söyleyen 200 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan araştırmalar sonucu evde uyuşturucu bulundu. İkilinin çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişileri eve davet ettiği, partilerde uyuşturucu dağıtıldığı ya da satıldığı anlaşıldı.

Francesco, seks partilerinde kullandığı uyuşturucuları satın almak ve satmak için kilise fonlarından yaklaşık 120 bin dolar çaldığı iddiasıyla geçen hafta tutuklandı. Söz konusu rahip 14 Eylül'de ev hapsine alındı.

''GENÇ VE EĞİTİMLİ BİR RAHİP''

Spagnesi, İtalyan medyası tarafından Roma Katolik Kilisesi'nin zirvesine tırmanmaya başlayan 'genç, eğitimli ve parlak geleceği olan' bir rahip olarak tanımlanıyordu.

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''CEMAATİME İHANET ETTİM''

İtalyan Corriere della Sera gazetesine göre avukatlarının yanında demeç veren Spagnesi, gözyaşları içinde ''Kokain girdabı beni yuttu. Uyuşturucu cemaatime ihanet etmemi sağladı, yalan söylememi sağladı, utanacağım eylemlerde bulunmamı sağladı'' açıklamasında bulundu.

İngiliz gazete The Times, ışıltılı vaazlarıyla tanınan Spagnesi'nin, 26 yaşındayken tıp fakültesini bırakıp rahipliğe katıldığını, kendisini başkalarına ifade etmenin doluluk ve sevinç getirdiğini yazdı.


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