İtalya vaadiyle kandırıp rehin aldıkları kişilere 8 gün işkence ettiler! Fidye isteyen Afgan çeteye şok baskın

Afganların İtalya hayali Arnavutköy'de son buldu. Yine Afgan uyruklu çetenin eline düşen 2 Afgan, elleri ve kolları bağlı halde 8 gün boyunca işkence gördü. 18 bin dolarlık fidyeyle serbest bırakılacaklarının söylenmesi üzerine rehin tutulan Afganların ailesi parayı gönderdi. Rehin Afganlardan biri, bir fırsattan yararlanarak durumdan polisin haberdar olmasını sağladı. İşte film gibi olayın tüm ayrıntıları...

İtalya'ya gitme hayali kuran Afganistanlı Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü, kendilerini İtalya'ya götüreceklerini söyleyen 2 Afgan ile anlaştı. Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü Arnavutköy'deki bir eve getiren Afgan çete üyeleri el ve ayaklarını bağladı. 8 gün boyunca eve gelen farklı kişiler tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan 2 Afgan, aileleri ile telefondan görüntülü görüştürüldü. Rehin tuttukları 2 kişinin Afganistan'daki ailelerinden 18 bin dolar fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürecekleri söyledi.

AİLELER PARAYI GÖNDERDİ

18 bin dolar fidyeyi gönderen 2 Afgan'ın aileleri Türkiye'de parayı teslim alacak kişinin kimlik bilgilerinin eksik olması sebebiyle gönderilen parayı alamadı. El ve ayakları bağlı bir halde rehin tutulan Afgan uyruklu 2 kişiden biri, bir yolunu bularak çete üyelerinden birinin telefonunu gizlice aldı ve bir Türk arkadaşına konum atıp polise haber vermesini istedi. Afgan arkadaşından gelen mesajı polise bildiren Türk komşu, rehin tutulan 2 kişinin kurtulmasında büyük rol oynadı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki binanın etrafını saran Arnavutköy Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler binanın bodrum katındaki daireye baskın düzenledi.

BODRUM KATTAN KAÇAKLAR ÇIKTI

El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan 2 Afgan, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çete üyesi 2 Afgan ise binanın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Binanın bodrum katındaki dairede yapılan incelemede dairenin oda oda kiraya verildiği ve bir diğer odada ise 9 kaçak göçmenin yaşadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak 9 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü'yü 8 gün boyunca rehin tutan Necibullah Pakistan ve Ferhan Pakistan ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

